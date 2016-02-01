General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Huawei P10 Plus
Huawei P10 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 72.7 x 7.96 mm 153.5 x 74.2 x 7 mm
Ağırlığı 152 gr 165 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS-NEO LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.79% 71.6%
Ekran Hacmi cm2 81.5 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 540 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş Seramik Beyaz, Mavi, Altın, Grafit Siyah, Mistik Gümüş, Gül Altın, Yeşil

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.9
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 HiSilicon Kirin 960
İşlemci 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Mali-G71 MP8
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		128 GB
256 GB
Ram 3 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3075 mAh 3750 mAh
Bekleme Süresi 300 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP v5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73 87.25
Çıkış Tarihi 09 Şubat 2018 23 Mart 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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