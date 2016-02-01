General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Lenovo A5000
Lenovo A5000
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 72.7 x 7.96 mm 140 x 71.4 x 10 mm
Ağırlığı 152 gr 160 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.79% 68.9%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
Suya Dayanıklılık Yok a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
Multitouch Var a:1:{i:0;s:3:"Var";}
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş Siyah, beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 Mediatek MT6582
İşlemci 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.3 GHz Cortex-A7
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
Ram 3 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 3075 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi 300 Saat 804 Saat
Konuşma Süresi 20 Saat 17 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73 0
Çıkış Tarihi 09 Şubat 2018 23 Nisan 2015
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA 21.1/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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