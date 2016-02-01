General Mobile GM 8 ve LG G3 Stylus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|154.2 x 72.7 x 7.96 mm
|149.3 x 75.9 x 10.2 mm
|Ağırlığı
|152 gr
|163 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|540 x 960 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.79%
|73.6%
|Ekran Hacmi
|cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|200 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Gümüş
|Siyah, Beyaz, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|1.3 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|Mediatek MT6582
|İşlemci
|4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
|1.3 GHz Cortex-A7
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Mali-400MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|8 GB
|Ram
|3 GB
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3075 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|300 Saat
|880 Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|16.3 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|4.2, A2DP
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|73
|67.5
|Çıkış Tarihi
|09 Şubat 2018
|20 Ekim 2014
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|300 Mbps
|HSPA 21.1/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici