General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Samsung Galaxy J7 Prime
Samsung Galaxy J7 Prime
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 72.7 x 7.96 mm 151.7 x 75 x 8 mm
Ağırlığı 152 gr 167 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.79% 73.5%
Ekran Hacmi cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.9
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 Exynos 7870 Octa
İşlemci 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53 1.6 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Mali-T830MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 3075 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi 300 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73 76.5
Çıkış Tarihi 09 Şubat 2018 22 Eylül 2016
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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