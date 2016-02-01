General Mobile GM 8 ve Samsung Galaxy S7 Active karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|154.2 x 72.7 x 7.96 mm
|148.8 x 74.9 x 9.9 mm
|Ağırlığı
|152 gr
|184 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.1"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.79%
|64.3%
|Ekran Hacmi
|cm2
|71.7 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|576 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Gümüş
|Camo Yeşili, Titanyum Gri, Kumlu Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/1.7
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|1,34μm Piksel
Auto HDR
1/4.1" Sensör
22mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|Qualcomm Snapdragon 820
|İşlemci
|4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
|2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|32 GB
|Ram
|3 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3075 mAh
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|300 Saat
|384 Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|32 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|4.2, A2DP
|v4.2, A2DP, LE, aptX
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|73
|85.25
|Çıkış Tarihi
|09 Şubat 2018
|30 Temmuz 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|300 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
Kablosuz şarj
Onedrive (115 GB bulut depolama)
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici