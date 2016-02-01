General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Samsung Galaxy S7 Active
Samsung Galaxy S7 Active
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 72.7 x 7.96 mm 148.8 x 74.9 x 9.9 mm
Ağırlığı 152 gr 184 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.1"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.79% 64.3%
Ekran Hacmi cm2 71.7 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 576 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş Camo Yeşili, Titanyum Gri, Kumlu Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 13 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.7
Ön Kamera Özellikleri LED flaş 1,34μm Piksel
Auto HDR
1/4.1" Sensör
22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 Qualcomm Snapdragon 820
İşlemci 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53 2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 530
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3075 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi 300 Saat 384 Saat
Konuşma Süresi 20 Saat 32 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP v4.2, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73 85.25
Çıkış Tarihi 09 Şubat 2018 30 Temmuz 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
Kablosuz şarj
Onedrive (115 GB bulut depolama)
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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