General Mobile GM 8 ve Samsung Galaxy S7 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|154.2 x 72.7 x 7.96 mm
|142.4 x 69.6 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|152 gr
|152 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.1"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.79%
|72.1%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|577 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Var - IP68
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Altın, Gümüş
|Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/1.7
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@120fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.4µm Piksel
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820/ Exynos 8 Octa 8890
|İşlemci
|4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
|2.3 GHz Mongoose &1.6 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Mali-T880 MP12
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|3 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3075 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|300 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|22 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 200 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|4.2, A2DP
|v4.2, A2DP, LE, apt-X
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|73
|85.25
|Çıkış Tarihi
|09 Şubat 2018
|20 Mart 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|300 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici