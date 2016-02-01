General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 72.7 x 7.96 mm 148.9 x 68.1 x 8 mm
Ağırlığı 152 gr 155 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.7" 5.8"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1440 x 2960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.79% 83.6%
Ekran Hacmi cm2 84.8 cm2
Ekran Formatı 18:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 570 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Akçaağaç Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.7
Ön Kamera Özellikleri LED flaş Otomatik odaklama, Oto HDR
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@60fps
1080p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53 4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Mali-G71 MP20
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3075 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 300 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP v5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73 91.75
Çıkış Tarihi 09 Şubat 2018 10 Nisan 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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