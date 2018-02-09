General Mobile GM 8 ve Sony Xperia Z2 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|154.2 x 72.7 x 7.96 mm
|146.8 x 73.3 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|152 gr
|163 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.79%
|69.3%
|Ekran Hacmi
|cm2
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|424 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP58
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Gümüş
|Siyah, Beyaz, Mor
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|2.2 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|20.7 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Led flaş
1,12μm Piksel
1/2.3" Sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|Qualcomm Snapdragon 801
|İşlemci
|4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
|2.3 GHz Krait 400
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|16 GB
|Ram
|3 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var, RDS
|Batarya
|3075 mAh
|3200 mAh
|Bekleme Süresi
|300 Saat
|740 Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|19 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|4.2, A2DP
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|73
|67
|Çıkış Tarihi
|09 Şubat 2018
|23 Nisan 2014
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|300 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici