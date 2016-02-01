General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Xiaomi Mi 4
Xiaomi Mi 4
Tasarım Bilgileri
Boyutları 154.2 x 72.7 x 7.96 mm 139.2 x 68.5 x 8.9 mm
Ağırlığı 152 gr 149 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.79% 72.3%
Ekran Hacmi cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.8
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
1,12μm piksel
1/3" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53 2.5 GHz Krait 400
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 330
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		16 GB
64 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 3075 mAh 3080 mAh
Bekleme Süresi 300 Saat 280 Saat
Konuşma Süresi 20 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73 78.5
Çıkış Tarihi 09 Şubat 2018 20 Ağustos 2014
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı 300 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 2.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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