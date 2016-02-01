Google Pixel 2 XL
Google Pixel 2 XL
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 157.9 x 76.7 x 7.9 mm 143.8 x 72.3 x 8.4 mm
Ağırlığı 175 gr 153 gr
Ekran Türü P-OLED Super AMOLED
Ekran Boyutu 6" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.4% 66.3%
Ekran Hacmi 92.6 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 538 PPI 220 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Quite Black, Very Silver, Really Blue Siyah, Altın, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12.3 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo 1.4 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 308
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		16 GB
Ram 4 GB 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3520 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 18 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.5 65.5
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2017 15 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here