Google Pixel 2 XL
Google Pixel 2 XL
Sony Xperia Z5 Premium
Sony Xperia Z5 Premium
Tasarım Bilgileri
Boyutları 157.9 x 76.7 x 7.9 mm 154.4 x 75.8 x 7.8 mm
Ağırlığı 175 gr 180 gr
Ekran Türü P-OLED IPS LCD
Ekran Boyutu 6" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel 2160 x 3840 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.4% 70.4%
Ekran Hacmi 92.6 cm2 82.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 538 PPI 806 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 Var
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Quite Black, Very Silver, Really Blue Krom, Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5.1 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12.3 MP 23 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1/2.3" Sensör
24mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 810
İşlemci 4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 430
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 3520 mAh 3430 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Yok Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX v4.1, A2DP, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.5 83.75
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2017 10 Aralık 2015
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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