Google Pixel ve Xiaomi Mi Note 3 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|143.8 x 69.5 x 8.6 mm
|152.6 x 74 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|163 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.0%
|73.8%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Mavi, Siyah, Gümüş
|Siyah, Mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|1.4µm Piksel
1/3.2" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|12.3 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/1.8
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
gyro EIS
Lazer Otomatik Odalama
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.55μm Piksel
1/2.3" Sensör
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|2160p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 821
|Qualcomm Plus Snapdragon 660
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
|4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Adreno 512
|Dahili Hafıza
|32 GB
128 GB
|64 GB
128 GB
|Ram
|4 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|2770 mAh
|3500 mAh
|Bekleme Süresi
|456 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|26 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|76.75
|79.75
|Çıkış Tarihi
|04 Ekim 2016
|15 Eylül 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici