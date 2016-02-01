Google Pixel
Google Pixel
Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi Note 3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 143.8 x 69.5 x 8.6 mm 152.6 x 74 x 7.6 mm
Ağırlığı 143 gr 163 gr
Ekran Türü AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.0% 73.8%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Mavi, Siyah, Gümüş Siyah, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 1.4µm Piksel
1/3.2" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 12.3 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
gyro EIS
Lazer Otomatik Odalama
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.55μm Piksel
1/2.3" Sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps		2160p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821 Qualcomm Plus Snapdragon 660
İşlemci 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Adreno 512
Dahili Hafıza 32 GB
128 GB 		64 GB
128 GB
Ram 4 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 2770 mAh 3500 mAh
Bekleme Süresi 456 Saat Saat
Konuşma Süresi 26 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 76.75 79.75
Çıkış Tarihi 04 Ekim 2016 15 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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