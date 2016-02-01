HTC 10
HTC 10
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 145.9 x 71.9 x 9 mm 156.2 x 75 x 7.5 mm
Ağırlığı 161 gr 164 gr
Ekran Türü Super LCD5 Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.9"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.1% 76.7%
Ekran Hacmi cm2 89.8 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 565 PPI 409 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Karbon Gri, Topaz Altın, Buzul Gümüş Siyaz, Mavi, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 5 MP 13 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.8f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 12 MP 16 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1.55μm piksel boyutu 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 HiSilicon Kirin 659
İşlemci 2.15 GHz Kryo & 1.6 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 2 8
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3000 mAh 3340 mAh
Bekleme Süresi 456 Saat Saat
Konuşma Süresi 27 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 200 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.2, A2DP, apt-X 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 79
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2016 19 Ekim 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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