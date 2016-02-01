HTC 10
HTC 10
Meizu Pro 7
Meizu Pro 7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 145.9 x 71.9 x 9 mm 147.6 x 70.7 x 7.3 mm
Ağırlığı 161 gr 163 gr
Ekran Türü Super LCD5 Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.1% 71.8%
Ekran Hacmi cm2 74.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 565 PPI 423 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Karbon Gri, Topaz Altın, Buzul Gümüş Siyah, Altın, Kırmızı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.8f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 12 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1.55μm piksel boyutu 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps		2160p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Mediatek MT6799 Helio X30
İşlemci 2.15 GHz Kryo & 1.6 GHz Kryo 2 Çekirdek, 2.6 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A35 - 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 2 10
Grafik İşlemcisi Adreno 530 PowerVR 7XTP
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 456 Saat Saat
Konuşma Süresi 27 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 200 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, apt-X 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 85.5
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2016 10 Ağustos 2017
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA, LTE-A
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Seçim Yok Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here