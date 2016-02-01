HTC 10 ve Xiaomi Mi Note 3 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|145.9 x 71.9 x 9 mm
|152.6 x 74 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|161 gr
|163 gr
|Ekran Türü
|Super LCD5 Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.1%
|73.8%
|Ekran Hacmi
|cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|565 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Karbon Gri, Topaz Altın, Buzul Gümüş
|Siyah, Mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.8
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|f/1.8
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1.55μm piksel boyutu
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|2160p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
|Qualcomm Plus Snapdragon 660
|İşlemci
|2.15 GHz Kryo & 1.6 GHz Kryo
|4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
|Çekirdek Sayısı
|2
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Adreno 512
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|64 GB
128 GB
|Ram
|4 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|3500 mAh
|Bekleme Süresi
|456 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|27 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 200 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, apt-X
|5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|79.75
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2016
|15 Eylül 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Seçim Yok
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici