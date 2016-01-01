HTC Desire 510
HTC Desire 510
LG G5 SE
LG G5 SE
Tasarım Bilgileri
Boyutları 139.9 x 69.8 x 10 mm 149.4 x 73.9 x 7.3 mm
Ağırlığı 158 gr 156 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.7" 5.3"
Ekran Çözünürlüğü 2160 x 3840 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 62.3% 70.1%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 208 PPI 554 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Vanilya Beyaz, Jet Siyah, Koyu Gri, Deep Lacivert Gümüş, Titan, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 5 MP, 2592 x 1944 piksel MP 16 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652
İşlemci 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A53 1.8 GHz Cortex-A72 & 1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Adreno 510
Dahili Hafıza 32 GB
Ram GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 2100 mAh 2800 mAh
Bekleme Süresi 646 Saat 380 Saat
Konuşma Süresi 17 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, apt-X v4.2, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 0
Çıkış Tarihi 23 Eylül 2014 23 Nisan 2016
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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