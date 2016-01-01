HTC Desire 510 ve LG G5 SE karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|139.9 x 69.8 x 10 mm
|149.4 x 73.9 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|158 gr
|156 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.7"
|5.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|2160 x 3840 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|62.3%
|70.1%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|Piksel Yoğunluğu
|208 PPI
|554 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Vanilya Beyaz, Jet Siyah, Koyu Gri, Deep Lacivert
|Gümüş, Titan, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Ön Kamera
|MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|5 MP, 2592 x 1944 piksel MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
|Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A53
|1.8 GHz Cortex-A72 & 1.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 306
|Adreno 510
|Dahili Hafıza
|32 GB
|Ram
|GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|2100 mAh
|2800 mAh
|Bekleme Süresi
|646 Saat
|380 Saat
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|20 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 200 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, apt-X
|v4.2, A2DP, LE, apt-X
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|0
|Çıkış Tarihi
|23 Eylül 2014
|23 Nisan 2016
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok