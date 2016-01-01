HTC Desire 616 dual sim
HTC Desire 616 dual sim
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142 x 71.9 x 9.2 mm 145.2 x 70.5 x 7.5 mm
Ağırlığı 150 gr 168 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.15"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.5% 71.4%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 73.1 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 428 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Kırmızı Gümüş, Gri, Altın, Gül Altın, Mor

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2 MP 8 MP
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 8 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6592 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A7 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-450MP4 Adreno 540
Dahili Hafıza 1 GB 64 GB
128 GB
Ram 4 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 2000 mAh 3350 mAh
Bekleme Süresi 700 Saat Saat
Konuşma Süresi 14 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0, A2DP, apt-X, EDR v5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 66 85
Çıkış Tarihi 10 Haziran 2014 24 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1/5.76 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA)
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here