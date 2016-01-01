HTC Desire 816 dual sim
HTC Desire 816 dual sim
HTC 10 Evo
HTC 10 Evo
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.6 x 78.7 x 7.9 mm 153.6 x 77.3 x 8.1 mm
Ağırlığı 165 gr 174 gr
Ekran Türü Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.7% 70.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Beyaz Gümüş, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri HDR
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps
720p@60fps		2160p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 400 Qualcomm Snapdragon 810
İşlemci 1.6 GHz Cortex-A7 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A57
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 305 Adreno 430
Dahili Hafıza 8 GB 32 GB
Ram 1.5 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 2600 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi 614 Saat 480 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat 23 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0, A2DP, apt-X v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 66.75 84.5
Çıkış Tarihi 10 Mayıs 2014 23 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 14.4/5.76 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps - EU
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here