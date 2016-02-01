HTC Desire Eye
HTC Desire Eye
General Mobile 4G Android One
General Mobile 4G Android One
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.7 x 73.8 x 8.5 mm 140.5 x 69.75 x 9.3 mm
Ağırlığı 154 gr 135 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.6% 70.33%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık IPX7 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Mavi, Kırmızı, Beyaz Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
HDR
Çift Led flaş
22mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
28mm 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 801 Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916
İşlemci 2.3 GHz Krait 400 1.2 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 330 Adreno 306
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 2400 mAh 2500 mAh
Bekleme Süresi 538 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.0, A2DP, aptX v4.0 A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 69.5 0
Çıkış Tarihi 10 Kasım 2014 15 Mayıs 2015
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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