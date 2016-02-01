HTC Desire Eye ve General Mobile 4G Android One karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151.7 x 73.8 x 8.5 mm
|140.5 x 69.75 x 9.3 mm
|Ağırlığı
|154 gr
|135 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|66.6%
|70.33%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|IPX7
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Mavi, Kırmızı, Beyaz
|Siyah, Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
HDR
Çift Led flaş
22mm
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
28mm
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 801
|Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916
|İşlemci
|2.3 GHz Krait 400
|1.2 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 330
|Adreno 306
|Dahili Hafıza
|16 GB
|16 GB
|Ram
|2 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|2400 mAh
|2500 mAh
|Bekleme Süresi
|538 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|4.0, A2DP, aptX
|v4.0 A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|69.5
|0
|Çıkış Tarihi
|10 Kasım 2014
|15 Mayıs 2015
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok