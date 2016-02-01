HTC Desire Eye
HTC Desire Eye
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.7 x 73.8 x 8.5 mm 156.2 x 75 x 7.5 mm
Ağırlığı 154 gr 164 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.9"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.6% 76.7%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 89.8 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 409 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık IPX7 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Mavi, Kırmızı, Beyaz Siyaz, Mavi, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 13 MP 13 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
HDR
Çift Led flaş
22mm
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 16 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
28mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 801 HiSilicon Kirin 659
İşlemci 2.3 GHz Krait 400 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 330 Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 16 GB 64 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 2400 mAh 3340 mAh
Bekleme Süresi 538 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.0, A2DP, aptX 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 69.5 79
Çıkış Tarihi 10 Kasım 2014 19 Ekim 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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