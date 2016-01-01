HTC One (M8)
HTC One (M8)
Nokia 8
Nokia 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146.4 x 70.6 x 9.4 mm 151.5 x 73.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 160 gr 160 gr
Ekran Türü Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.3"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.7% 69.4%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 77.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 554 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok IP54
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gunmetal Gri, Amber Altın, Gümüş/Gül altın, Altın/Pembe Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri HDR Otomatik odaklama
1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 4 MP 13 MP
2. Arka Kamera 4 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Yüz tanıma
HDR
27mm
1/3" sensör
2.0µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps
720p@120fps		2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 801 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 2.3 GHz 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 330 Adreno 540
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB 		64 GB
128 GB
Ram 2 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 2600 mAh 3090 mAh
Bekleme Süresi 496 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.0, A2DP v5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 74.5 84.25
Çıkış Tarihi 10 Mart 2014 13 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSDPA, 42 Mbps (21 Mbps - AT&T), HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL HSPA, LTE-A
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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