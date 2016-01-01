HTC One (M8) ve Nokia 8 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146.4 x 70.6 x 9.4 mm
|151.5 x 73.7 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|160 gr
|160 gr
|Ekran Türü
|Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|66.7%
|69.4%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|77.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|554 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP54
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gunmetal Gri, Amber Altın, Gümüş/Gül altın, Altın/Pembe
|Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|HDR
|Otomatik odaklama
1,12μm piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Var
|Arka Kamera
|4 MP
|13 MP
|2. Arka Kamera
|4 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Yüz tanıma
HDR
27mm
1/3" sensör
2.0µm Piksel
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@60fps
720p@120fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 801
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|2.3 GHz
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 330
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
|64 GB
128 GB
|Ram
|2 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var, RDS
|Yok
|Batarya
|2600 mAh
|3090 mAh
|Bekleme Süresi
|496 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|v5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|74.5
|84.25
|Çıkış Tarihi
|10 Mart 2014
|13 Eylül 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSDPA, 42 Mbps (21 Mbps - AT&T), HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL
|HSPA, LTE-A
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici