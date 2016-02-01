HTC One M8s ve Casper VIA G1 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146.4 x 70.6 x 9.6 mm
|158.1 x 76.5 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|160 gr
|182 gr
|Ekran Türü
|Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.99"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|66.7%
|76.56%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|269 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gunmetal Gray, Buzul Gümüş, Sarı Altın
|Altın, Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.8
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|HDR
34mm
|Zamanlayıcı
2.0µm piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|2. Arka Kamera
|2 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
28mm
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı
|Video Çözünürlüğü
|1080p@60fps
720p@120fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 615
|Qualcomm Snapdragon 425
|İşlemci
|4x1.7 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53
|1.4 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 405
|Adreno 308
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
|32 GB
|Ram
|2 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Var, RDS
|Yok
|Batarya
|2840 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|753 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|17 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, apt-X
|v4.2 , A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|70.75
|72.25
|Çıkış Tarihi
|15 Mayıs 2015
|17 Kasım 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici