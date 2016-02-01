HTC One M8s
HTC One M8s
Casper VIA G1 Plus
Casper VIA G1 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146.4 x 70.6 x 9.6 mm 158.1 x 76.5 x 8.2 mm
Ağırlığı 160 gr 182 gr
Ekran Türü Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.99"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.7% 76.56%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 269 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gunmetal Gray, Buzul Gümüş, Sarı Altın Altın, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.8f/2.0
Ön Kamera Özellikleri HDR
34mm 		Zamanlayıcı
2.0µm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
28mm 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 615 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 4x1.7 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 405 Adreno 308
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB 		32 GB
Ram 2 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 2840 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 753 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat 17 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, apt-X v4.2 , A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 70.75 72.25
Çıkış Tarihi 15 Mayıs 2015 17 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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