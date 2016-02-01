HTC One M9 Plus
HTC One M9 Plus
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151 x 72 x 9.6 mm 154.2 x 72.7 x 7.96 mm
Ağırlığı 168 gr 152 gr
Ekran Türü Super LCD3 IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.6% 74.79%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 565 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Tunç Gri, Gümüş Altın, Amber Altın Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 4 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 2.0µm piksel
HDR
1/3" sensör
27mm 		LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 20 MP 13 MP
2. Arka Kamera 2.1 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
1.2µm Piksel
1/2.4" Sensör
28mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6795T Helio X10 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi PowerVR G6200 Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
64 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 2840 mAh 3075 mAh
Bekleme Süresi 626 Saat 300 Saat
Konuşma Süresi 13 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.1, A2DP, apt-X 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.25 73
Çıkış Tarihi 10 Mayıs 2015 09 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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