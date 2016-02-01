HTC One M9 Plus ve Samsung Galaxy J7 Nxt karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151 x 72 x 9.6 mm
|152.4 x 78.6 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|170 gr
|Ekran Türü
|Super LCD3
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.6%
|69.6%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|565 PPI
|267 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Tunç Gri, Gümüş Altın, Amber Altın
|Siyah, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|4 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|2.0µm piksel
HDR
1/3" sensör
27mm
|23mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|20 MP
|13 MP
|2. Arka Kamera
|2.1 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.9
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
1.2µm Piksel
1/2.4" Sensör
28mm
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6795T Helio X10
|Exynos 7580 Octa
|İşlemci
|2.2 GHz Cortex-A53
|1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR G6200
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|16 GB
|Ram
|3 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|2840 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|626 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|13 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, apt-X
|4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|80.25
|74.25
|Çıkış Tarihi
|10 Mayıs 2015
|23 Temmuz 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici