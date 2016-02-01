HTC One M9 Prime Camera
HTC One M9 Prime Camera
Samsung Galaxy J7 Nxt
Samsung Galaxy J7 Nxt
Tasarım Bilgileri
Boyutları 144.6 x 69.7 x 9.6 mm 152.4 x 78.6 x 7.6 mm
Ağırlığı 158 gr 170 gr
Ekran Türü Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.4% 69.6%
Ekran Hacmi cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Tunç Gri, Altın, Gümüş / Altın Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 4 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 23mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6795T Helio X10 Exynos 7580 Octa
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi PowerVR G6200 Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 2840 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 658 Saat Saat
Konuşma Süresi 13 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 200 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, aptX 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 74.25
Çıkış Tarihi 22 Mayıs 2016 23 Temmuz 2017
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here