HTC One M9 ve Samsung Galaxy J5 Prime karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|144.6 x 69.7 x 9.6 mm
|142.8 x 69.5 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|157 gr
|143 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|PLS TFT
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.4%
|69.4%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gunmetal Gri, Amber Altın, Gümüş/Gül altın, Altın/Pembe
|Siyah, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|4 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|2.0µm piksel
HDR
1/3" sensör
27mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|20 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
28mm
1.2µm Piksel
1/2.4" Sensör
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 810
|Exynos 7570 Quad
|İşlemci
|4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 430
|Mali-T720
|Dahili Hafıza
|32 GB
|16 GB
|Ram
|3 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var, RDS
|Yok
|Batarya
|2840 mAh
|2400 mAh
|Bekleme Süresi
|391 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|25 Saat
|16 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 200 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, apt-X
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|70.5
|68.75
|Çıkış Tarihi
|15 Mart 2015
|22 Ekim 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2 / 21.1 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici