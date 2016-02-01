HTC One M9
HTC One M9
Samsung Galaxy J5 Prime
Samsung Galaxy J5 Prime
Tasarım Bilgileri
Boyutları 144.6 x 69.7 x 9.6 mm 142.8 x 69.5 x 8.1 mm
Ağırlığı 157 gr 143 gr
Ekran Türü IPS LCD PLS TFT
Ekran Boyutu 5.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.4% 69.4%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gunmetal Gri, Amber Altın, Gümüş/Gül altın, Altın/Pembe Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 4 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 2.0µm piksel
HDR
1/3" sensör
27mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 20 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
28mm
1.2µm Piksel
1/2.4" Sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 810 Exynos 7570 Quad
İşlemci 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 430 Mali-T720
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 2840 mAh 2400 mAh
Bekleme Süresi 391 Saat Saat
Konuşma Süresi 25 Saat 16 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, apt-X v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 70.5 68.75
Çıkış Tarihi 15 Mart 2015 22 Ekim 2016
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2 / 21.1 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here