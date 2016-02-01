HTC U Play
HTC U Play
Apple iPhone 8 Plus
Apple iPhone 8 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 72.9 x 8 mm 158.4 x 78.1 x 7.5 mm
Ağırlığı 145 gr 202 gr
Ekran Türü Super LCD2 IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.7% 67.4%
Ekran Hacmi 73.2 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 428 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
Auto HDR
27mm 		Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 16 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10 Apple A11 Bionic
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, Monsoon 2.39 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, Mistral 2.39 GHz
Çekirdek Sayısı 8 6
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2 Apple GPU (3 Çekirdek)
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
256 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
NFC Var Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 2500 mAh mAh
Bekleme Süresi 427 Saat Saat
Konuşma Süresi 15 Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81 94
Çıkış Tarihi 23 Şubat 2017 30 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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