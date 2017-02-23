HTC U Play ve LG G3 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146 x 72.9 x 8 mm
|146.3 x 74.6 x 8.9 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|149 gr
|Ekran Türü
|Super LCD2
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.7%
|75.3%
|Ekran Hacmi
|73.2 cm2
|82.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|428 PPI
|534 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi
|Metallic Siyah, Silk Beyaz, Shine Altın, Moon Violet, Burgundy Kırmızı
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|2.1 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1.0µm piksel
Auto HDR
27mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
OIS
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6755 Helio P10
|Qualcomm Snapdragon 801
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|32 GB
|16 GB
32 GB
|Ram
|3 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var, RDS
|Batarya
|2500 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|427 Saat
|553 Saat
|Konuşma Süresi
|15 Saat
|21 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|v4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|81
|74.5
|Çıkış Tarihi
|23 Şubat 2017
|20 Haziran 2014
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici