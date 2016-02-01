HTC U Play
HTC U Play
LG X screen
LG X screen
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 72.9 x 8 mm 142.6 x 71.8 x 7.1 mm
Ağırlığı 145 gr 120 gr
Ekran Türü Super LCD2 IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 4.93"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.7% 5.4%
Ekran Hacmi 73.2 cm2 67.0 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 428 PPI 298 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi Siyah, Beyaz, Pembe Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
Auto HDR
27mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10 Qualcomm Snapdragon 410
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53 1.2 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2 Adreno 306
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 2500 mAh 2300 mAh
Bekleme Süresi 427 Saat 120 Saat
Konuşma Süresi 15 Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.2, A2DP, LE 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81 62.75
Çıkış Tarihi 23 Şubat 2017 23 Mart 2016
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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