HTC U Play
HTC U Play
Sony Xperia Z3
Sony Xperia Z3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 72.9 x 8 mm 146 x 72 x 7.3 mm
Ağırlığı 145 gr 152 gr
Ekran Türü Super LCD2 IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.7% 70.9%
Ekran Hacmi 73.2 cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 428 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi Siyah, Beyaz, Bakır, Güöüş Yeşil, Mor

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 2.2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.8
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
Auto HDR
27mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 20.7 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Led flaş
1/2.3" sensör
25mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10 Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53 2.5 GHz Krait 400
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2 Adreno 330
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
32 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 2500 mAh 3100 mAh
Bekleme Süresi 427 Saat 740 Saat
Konuşma Süresi 15 Saat 16 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.0, A2DP, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81 76.5
Çıkış Tarihi 23 Şubat 2017 25 Eylül 2014
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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