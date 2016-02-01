HTC U Ultra ve BlackBerry KeyOne karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|162.4 x 79.8 x 8 mm
|149.1 x 72.4 x 9.4 mm
|Ağırlığı
|170 gr
|180 gr
|Ekran Türü
|Super LCD5
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|4.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.1%
|55.6%
|Ekran Hacmi
|90.3 cm2
|60.3 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|515 PPI
|434 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi
|Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Auto HDR
|1,12μm piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 821
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
|2.0 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|64 GB
|32 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|3000 mAh
|3505 mAh
|Bekleme Süresi
|312 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|26 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|v4.2, A2DP, LE, EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|84.25
|87.5
|Çıkış Tarihi
|23 Mart 2017
|23 Nisan 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici