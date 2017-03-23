HTC U Ultra
HTC U Ultra
BlackBerry Passport
BlackBerry Passport
Tasarım Bilgileri
Boyutları 162.4 x 79.8 x 8 mm 128 x 90.3 x 9.3 mm
Ağırlığı 170 gr 196 gr
Ekran Türü Super LCD5 IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 4.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.1% 56.5%
Ekran Hacmi 90.3 cm2 65.3 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 515 PPI 453 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi Siyah, Beyaz, Kırmızı, Siyah ve Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.8
Ön Kamera Özellikleri Auto HDR 28mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Led flaş
30mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821 Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo 2.26 GHz Krait 400
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Adreno 330
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 3000 mAh 3450 mAh
Bekleme Süresi 312 Saat 444 Saat
Konuşma Süresi 26 Saat 23 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 84.25 63.25
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017 20 Eylül 2014
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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