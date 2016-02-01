HTC U Ultra
HTC U Ultra
HTC One M8s
HTC One M8s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 162.4 x 79.8 x 8 mm 146.4 x 70.6 x 9.6 mm
Ağırlığı 170 gr 160 gr
Ekran Türü Super LCD5 Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.1% 66.7%
Ekran Hacmi 90.3 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 515 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi Gunmetal Gray, Buzul Gümüş, Sarı Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.8
Ön Kamera Özellikleri Auto HDR HDR
34mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 12 MP 13 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
28mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821 Qualcomm Snapdragon 615
İşlemci 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo 4x1.7 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Adreno 405
Dahili Hafıza 64 GB 16 GB
32 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 3000 mAh 2840 mAh
Bekleme Süresi 312 Saat 753 Saat
Konuşma Süresi 26 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.1, A2DP, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 84.25 70.75
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017 15 Mayıs 2015
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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