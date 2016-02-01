HTC U Ultra ve HTC One S9 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|162.4 x 79.8 x 8 mm
|144.6 x 69.7 x 10.1 mm
|Ağırlığı
|170 gr
|158 gr
|Ekran Türü
|Super LCD5
|Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.1%
|68.4%
|Ekran Hacmi
|90.3 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|515 PPI
|441 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi
|Gümüş, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|4 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 821
|Mediatek MT6795 Helio X10
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
|2.0 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|PowerVR G6200
|Dahili Hafıza
|64 GB
|16 GB
|Ram
|4 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
BDS
|Radyo
|Yok
|Var, RDS
|Batarya
|3000 mAh
|2840 mAh
|Bekleme Süresi
|312 Saat
|658 Saat
|Konuşma Süresi
|26 Saat
|13 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 200 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|84.25
|0
|Çıkış Tarihi
|23 Mart 2017
|24 Nisan 2016
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok