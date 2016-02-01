HTC U Ultra
HTC U Ultra
HTC U11 Eyes
HTC U11 Eyes
Tasarım Bilgileri
Boyutları 162.4 x 79.8 x 8 mm 157.9 x 75 x 8.5 mm
Ağırlığı 170 gr 185 gr
Ekran Türü Super LCD5 Super LCD3
Ekran Boyutu 5.7" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.1% 78.4%
Ekran Hacmi 90.3 cm2 92.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 515 PPI 402 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi Siyah, Kırmızı, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821 Qualcomm Snapdragon 652
İşlemci 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo Octa Core
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Adreno 510
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3000 mAh 3930 mAh
Bekleme Süresi 312 Saat Saat
Konuşma Süresi 26 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.2, A2DP, LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 84.25 80.5
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017 20 Ocak 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here