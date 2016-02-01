HTC U Ultra
HTC U Ultra
Nokia 8
Nokia 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 162.4 x 79.8 x 8 mm 151.5 x 73.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 170 gr 160 gr
Ekran Türü Super LCD5 IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.3"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.1% 69.4%
Ekran Hacmi 90.3 cm2 77.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 515 PPI 554 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP54
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Auto HDR Otomatik odaklama
1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 12 MP 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
128 GB
Ram 4 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 3000 mAh 3090 mAh
Bekleme Süresi 312 Saat Saat
Konuşma Süresi 26 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 84.25 84.25
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017 13 Eylül 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE-A
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here