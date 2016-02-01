HTC U11 Eyes
HTC U11 Eyes
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 157.9 x 75 x 8.5 mm 156.2 x 75 x 7.5 mm
Ağırlığı 185 gr 164 gr
Ekran Türü Super LCD3 IPS LCD
Ekran Boyutu 6" 5.9"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.4% 76.7%
Ekran Hacmi 92.9 cm2 89.8 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI 409 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Kırmızı, Mavi Siyaz, Mavi, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 5 MP 13 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 12 MP 16 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 652 HiSilicon Kirin 659
İşlemci Octa Core 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 510 Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3930 mAh 3340 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.5 79
Çıkış Tarihi 20 Ocak 2018 19 Ekim 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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