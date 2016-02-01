HTC U11 Eyes
HTC U11 Eyes
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 157.9 x 75 x 8.5 mm 143.8 x 72.3 x 8.4 mm
Ağırlığı 185 gr 153 gr
Ekran Türü Super LCD3 Super AMOLED
Ekran Boyutu 6" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.4% 66.3%
Ekran Hacmi 92.9 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI 220 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Kırmızı, Mavi Siyah, Altın, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.2
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 652 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci Octa Core 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 510 Adreno 308
Dahili Hafıza 64 GB 16 GB
Ram 4 GB 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3930 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 18 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.5 65.5
Çıkış Tarihi 20 Ocak 2018 15 Ocak 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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