HTC U11 Plus ve HTC U11 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|158.5 x 74.9 x 8.5 mm
|158.5 x 74.9 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|188 gr
|188 gr
|Ekran Türü
|Super LCD5
|Super LCD5
|Ekran Boyutu
|6"
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2880 Piksel
|1440 x 2880 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|78.0%
|78.0%
|Ekran Hacmi
|92.6 cm2
|92.6 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|538 PPI
|538 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP68
|IP68
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Şeffaf Siyah, Seramik Siyah, İnanılmaz Gümüş
|Şeffaf Siyah, Seramik Siyah, İnanılmaz Gümüş
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
HDR
|Panorama
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|64 GB
128 GB
|Ram
|6 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3930 mAh
|3930 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|25 Saat
|25 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|5.0, A2DP, aptX HD, LE
|5.0, A2DP, aptX HD, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|78.5
|78.5
|Çıkış Tarihi
|20 Kasım 2017
|20 Kasım 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici