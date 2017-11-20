HTC U11 Plus
HTC U11 Plus
LG G3
LG G3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.5 x 74.9 x 8.5 mm 146.3 x 74.6 x 8.9 mm
Ağırlığı 188 gr 149 gr
Ekran Türü Super LCD5 IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.0% 75.3%
Ekran Hacmi 92.6 cm2 82.2 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 538 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Şeffaf Siyah, Seramik Siyah, İnanılmaz Gümüş Metallic Siyah, Silk Beyaz, Shine Altın, Moon Violet, Burgundy Kırmızı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 2.1 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Panorama
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
OIS
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 330
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		16 GB
32 GB
Ram 6 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 3930 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 553 Saat
Konuşma Süresi 25 Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.5 74.5
Çıkış Tarihi 20 Kasım 2017 20 Haziran 2014
Sim Kart Hybrid Çift SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/150 Mbps HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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