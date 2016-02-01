HTC U11 Plus
HTC U11 Plus
Samsung Galaxy C9 Pro
Samsung Galaxy C9 Pro
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.5 x 74.9 x 8.5 mm 162.9 x 80.7 x 6.9 mm
Ağırlığı 188 gr 189 gr
Ekran Türü Super LCD5 Super AMOLED
Ekran Boyutu 6" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.0% 75.5%
Ekran Hacmi 92.6 cm2 99.2 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 538 PPI 367 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Şeffaf Siyah, Seramik Siyah, İnanılmaz Gümüş Altın, Pembe altın, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.9
Ön Kamera Özellikleri Panorama
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 653
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 4 Çekirdek, 1.95 GHz Cortex-A72
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 510
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		64 GB
Ram 6 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3930 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 25 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.5 87.5
Çıkış Tarihi 20 Kasım 2017 11 Kasım 2016
Sim Kart Hybrid Çift SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/150 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here