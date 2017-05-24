HTC U11
HTC U11
LG G3
LG G3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.9 x 75.9 x 7.9 mm 146.3 x 74.6 x 8.9 mm
Ağırlığı 169 gr 149 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.4% 75.3%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 82.2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 543 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri İnanılmaz Gümüş, Safir Mavi, Parlak Siyah, Buz Beyaz, Güneş Kırmızı Metallic Siyah, Silk Beyaz, Shine Altın, Moon Violet, Burgundy Kırmızı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 2.1 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
OIS
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 330
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		16 GB
32 GB
Ram 6 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 336 Saat 553 Saat
Konuşma Süresi 24.5 Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.5 74.5
Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2017 20 Haziran 2014
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/75 Mbps HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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