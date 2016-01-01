Huawei Ascend G7 ve Huawei P9 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153.5 x 77.3 x 7.6 mm
|152.2 x 75.3 x 7 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|162 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.3%
|72.8%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, siyah
|Titanyum Gri, Mystic Gümüş, Prestige Altın, Rose Gold
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Ön Kamera
|5 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon
|HiSilicon Kirin 955
|İşlemci
|1.2 GHz Cortex - A53
|2.5 GHz Cortex-A72 &1.8 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T880 MP4
|Dahili Hafıza
|16 GB
|64 GB
|Ram
|2 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3000 mAh
|3400 mAh
|Bekleme Süresi
|600 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|66.75
|0
|Çıkış Tarihi
|22 Ekim 2014
|06 Nisan 2016
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok