Huawei Ascend G7
Huawei Ascend G7
Huawei P9 Plus
Huawei P9 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.5 x 77.3 x 7.6 mm 152.2 x 75.3 x 7 mm
Ağırlığı 165 gr 162 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.3% 72.8%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 267 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, siyah Titanyum Gri, Mystic Gümüş, Prestige Altın, Rose Gold

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon HiSilicon Kirin 955
İşlemci 1.2 GHz Cortex - A53 2.5 GHz Cortex-A72 &1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP4
Dahili Hafıza 16 GB 64 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 3000 mAh 3400 mAh
Bekleme Süresi 600 Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 66.75 0
Çıkış Tarihi 22 Ekim 2014 06 Nisan 2016
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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