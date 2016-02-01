Huawei Ascend Mate7 Monarch ve Huawei Enjoy 7S karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|157 x 81 x 7.9 mm
|150.1 x 72.1 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|185 gr
|165 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.0"
|5.65"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|78.0%
|76.1%
|Ekran Hacmi
|99.2 cm2
|82.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|427 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Obsidian Siyah, Moonlight gümüş, Amber altın
|Siyah, Mavi, Altın, Gül Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|8 MP
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|2. Arka Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@60fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|HiSilicon Kirin 925
|HiSilicon Kirin 659
|İşlemci
|4x1.8 GHz Cortex-A15 & 4x1.3 GHz Cortex-A7
|4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T628 MP4
|Mali-T830 MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|3 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|4100 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, EDR, LE
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|74.25
|74.75
|Çıkış Tarihi
|12 Mart 2014
|22 Aralık 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Oleophobic Kaplama
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici