Huawei Ascend Mate7 Monarch
Huawei Ascend Mate7 Monarch
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 157 x 81 x 7.9 mm 156.2 x 75 x 7.5 mm
Ağırlığı 185 gr 164 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0" 5.9"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.0% 76.7%
Ekran Hacmi 99.2 cm2 89.8 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 409 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Obsidian Siyah, Moonlight gümüş, Amber altın Siyaz, Mavi, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 5 MP 13 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 16 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 925 HiSilicon Kirin 659
İşlemci 4x1.8 GHz Cortex-A15 & 4x1.3 GHz Cortex-A7 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T628 MP4 Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 4100 mAh 3340 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 74.25 79
Çıkış Tarihi 12 Mart 2014 19 Ekim 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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