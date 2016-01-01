Huawei Ascend Mate7
Huawei Ascend Mate7
Huawei P10
Huawei P10
Tasarım Bilgileri
Boyutları 157 x 81 x 7,9 mm 145.3 x 69.3 x 7 mm
Ağırlığı 185 gr 145 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS-NEO LCD
Ekran Boyutu 6.0" 5.1"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.6% 71.2%
Ekran Hacmi cm2 71.7 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 368 PPI 432 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Evet Var
Renk Seçenekleri Obsidiyen siyah, Ayışığı Gümüş, Amber altın Mistik Gümüş, Gül Altın, Grafit Siyah, Göz kamaştırıcı Altın, Göz kamaştırıcı Mavi, Yeşil

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP, 4128 x 3096 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Hisilicon Kirin 925 HiSilicon Kirin 960
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex - 4 Çekirdek, 1.3 GHz Cortex - A7 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali- T628 Mali-G71 MP8
Dahili Hafıza 64 GB
Ram GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 4100 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi 648 Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a / b / g / n , dual-band , DLNA , Wi - Fi Direct , Wi - Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0 , A2DP , EDR , LE v5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 85.75
Çıkış Tarihi 23 Ekim 2014 23 Mart 2017
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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