Huawei Ascend Mate7
Huawei Ascend Mate7
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ1
Tasarım Bilgileri
Boyutları 157 x 81 x 7,9 mm 148 x 73.4 x 7.4 mm
Ağırlığı 185 gr 155 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 77.6% 68.6%
Ekran Hacmi cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 368 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Evet Var
Renk Seçenekleri Obsidiyen siyah, Ayışığı Gümüş, Amber altın Siyah, Sıcak Gümüş, Venüs Pembe, Aylık Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 13 MP
Ön Kamera Özellikleri 1/3" sensör
22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP, 4128 x 3096 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 19 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@960fps

Donanım Özellikleri
Anakart Hisilicon Kirin 925 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex - 4 Çekirdek, 1.3 GHz Cortex - A7 4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali- T628 Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
Ram GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 4100 mAh 2700 mAh
Bekleme Süresi 648 Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a / b / g / n , dual-band , DLNA , Wi - Fi Direct , Wi - Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0 , A2DP , EDR , LE 5.0, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 83.25
Çıkış Tarihi 23 Ekim 2014 15 Eylül 2017
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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