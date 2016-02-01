Huawei Enjoy 7S
Huawei Enjoy 7S
Huawei Enjoy 7 Plus
Huawei Enjoy 7 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 150.1 x 72.1 x 7.5 mm 153.6 x 76.4 x 8.4 mm
Ağırlığı 165 gr 165 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.65" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 71.1%
Ekran Hacmi 82.4 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 427 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Altın, Gül Altın Altın, Beyaz, Gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659 Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435
İşlemci 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53 1.4 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2 Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 3000 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 74.75 81.25
Çıkış Tarihi 22 Aralık 2017 20 Nisan 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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