Huawei G8
Huawei G8
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152 x 76.5 x 7.5 mm 150.5 x 77.8 x 8.2 mm
Ağırlığı 167 gr 186 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.9"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.7% 95.6%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 95.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 499 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın Geceyarısı Mavi, Titanyum Gri, Mocha Brown, Pembe Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.6
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
28mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 615 Hisilicon Kirin 970
İşlemci 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 405 Mali-G72 MP12
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB 		64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0, A2DP, LE 4.2, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 69.25 84.5
Çıkış Tarihi 23 Kasım 2015 15 Kasım 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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