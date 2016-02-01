Huawei G8
Huawei G8
Samsung Galaxy C7 (2017)
Samsung Galaxy C7 (2017)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152 x 76.5 x 7.5 mm 152.4 x 74.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 167 gr 180 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.7% 73.3%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın Altın, Siyah, Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4f/1.9
Ön Kamera Özellikleri 22mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.7
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
28mm 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 615
İşlemci 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53 2.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 405
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB 		32 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 16 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.0, A2DP, LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 69.25 73.5
Çıkış Tarihi 23 Kasım 2015 15 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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